Bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla birçok kentte başlayan kutlamalar, hava fişe gösterisi ile sona erdi.

Kırgızistan, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla ilan ettiği bağımsızlığının 30. yıl dönümüne girdi...

Başta başkent Bişkek ve Oş olmak üzere kentlerde etkinlikler gerçekleşti.

GEÇİT TÖRENLERİ

Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda askeri geçit töreni düzenlendi.

Kırgızistan Savunma Bakanı Taalaybek Omuraliyev'in yönetimindeki geçit törenine 2 binden fazla asker katıldı. Törende, askeri silah ve araçların sergilenmesinin ardından atlılar ile devlet kurumların ve bazı özel şirketlerin çalışanlarının yanı sıra etnik halkların temsilcilerinin geçidi de yapıldı.

"ÜLKEMİZ DEMOKRAİTK YOLU SEÇTİ"

Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Sadır Caparov, konuşmasında, yurt içinde ve yurtdışındaki Kırgız halkının bağımsızlık bayramını kutladı.

Caparov, ülkenin demokratik yolu seçtiğini vurgulayarak, "Hepimiz Kırgızistan'ı, her vatandaşın kendini mutlu ve korunmuş hissettiği, istikrarlı, çok uluslu bir ülke haline getirmek istiyoruz." dedi.

HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ

Havanın kararmasıyla Bişkek'teki Ala Too meydanında başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren havai fişek gösterisi izleyenleri büyüledi.

Kırgızistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümü kutlamaları