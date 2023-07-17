Kırım Köprüsü'nde acil durum! 2 kişi öldü: Araç trafiğine kapatıldı... Rus kontrolünde olan köprüden dumanlar çıkması nedeniyle acil durum yaşandı. Köprü güvenlik amaçlı trafiğe kapatılırken bir çocuğun yaralandığı, anne ve babasının da öldüğü aktarılıyor.

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Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan savaş halen devam etmekte.

Bir seneyi aşkındır süren savaşta iki ülke de ağır kayıplar verdi.

Bu kez atağa geçen taraf Ukrayna oldu.

Ukrayna ordusunun gece saatlerinde Rus kontrolünde olan Kırım köprüsüne füze saldırısı gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

'Detaylarına ulaşılamayan acil durum'

Hemen ardından Kırım Valisi Sergey Aksenov, yaptığı yazılı açıklamada, köprüde detaylarına yer verilmeyen acil bir durumun yaşandığını ifade etti.

Köprü araç trafiğine kapandı

Söz konusu acil durum nedeniyle köprünün araç trafiğine kapatıldığını belirten Aksenov, “Güvenlik ve ilgili birimler çalışmalar yürütüyor.” ifadesini kullandı.

Köprüden dumanlar yükseldi

Rus sosyal medyasında çıkan bazı görüntülerde, köprüden dumanların yükseldiği görülüyor.

Kız çocuğu yaralandı, anne ve babası öldü

Belgorod Valisi Vyachesav Gladkov, "Belgorod plakalı hasar görmüş aracın videosunu hepimiz gördük. Elimizdeki bilgilere göre bir kız çocuğu yaralandı ama en zor şey ise anne ve babasının ölmüş olması." dedi.