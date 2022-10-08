Rusya ile Kırım yarımadasını birbirine bağlayan Kırım Köprüsü'nde patlama oldu. Patlama sonrası köprünün demir yolu hattının yanındaki kara yolunda çökme meydana geldi.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat tarihinde başlayan savaş devam ederken, bugün iki ülkeyi daha da gerecek bir gelişme yaşandı...

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı Rusya topraklarına bağlayan ve Kerç Boğazı'nda yer alan Kırım Köprüsü'nde sabah saatlerinde büyük bir patlama oldu.

Kara yolu çöktü

2018'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açılan stratejik öneme sahip 19 kilometrelik köprüde, patlama sonrası trafik akışı durdu.

Köprünün demir yolu hattının yanındaki kara yolunda ise çökme meydana geldi.

Patlama, anbean kameralara yansıdı...

Kırım Köprüsü'nde patlama yaşandı





Ukrayna Hava Kuvvetleri: Akaryakıt tankları alev aldı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı ekipler alevlere müdahale ederken, patlamanın demir yolundaki yakıt dolu tanklardan birinde çıkan yangından kaynaklandığı aktarıldı.

Olayın saldırı olup olmadığı yönünde soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada da, "Kırım Köprüsü'nde akaryakıt tankları alev aldı. Yolun bir bölümünde hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

Kremlin: Putin bilgilendirildi

İHA'da yer alan habere göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Kırım Köprüsü'ndeki durum ile ilgili Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı raporları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'e sunuldu.” dedi.

“Ukrayna için kıyamet günü gelecek”

Öte yandan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, birkaç ay önce Ukrayna tarafından Kırım'a bir saldırı olması durumunda karşılık vereceklerini söylemişti.

Medvedev “Zaman zaman bir takım açıklamalarla ortaya çıkan bazı yüceltilmiş kanlı palyaçolar bizi tehdit etmeye çalışıyor. Kırım'a yönelik saldırıdan bahsediyorum. Böyle bir şey olması durumunda Ukrayna için kıyamet günü gelecek. Çok hızlı ve sert bir şekilde olacak ve saklanmak mümkün olmayacak. Yine de bu tür açıklamalarla genel durumu kışkırtmaya devam ediyorlar.” demişti.

Kırım Köprüsü'nün özelliği

Rusya ile ilhak ettiği Kırım'ı birbirine bağlayan köprü, Kerç Boğazı'ndan geçiyor. Köprüde demir yolu hattı da bulunuyor.