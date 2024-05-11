Adana şalvarı 'coğrafi işaret' aldı: Halayla kutladılar Adana'nın geleneksel kıyafeti olan şalvara, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 'coğrafi işaret belgesi' verildi. Şalvarın tescili için davul zurna eşliğinde bir kutlama düzenlendi.

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İHA

Adana'da, eskiden popüler olan geleneksel şalvar artık moda değil. Ancak üreticiler, modern çağın değişen taleplerine karşı direniyorlar.

Tarihi Büyüksaat Çarşısı'nda, eskiden onlarca şalvar satan dükkandan bugün sadece birkaç tanesi kaldı.

Şalvar, genellikle siyah olup geçmişte Adana'da hem kadınlar hem de erkekler tarafından şehir içinde giyiliyordu. Ancak, kırsal kesimde yaşayan insanlar hala bu geleneği sürdürüyorlar.

"Coğrafi işaret belgesi" verildi

Yüreğir Ziraat Odası tarafından unutulmaya yüz tutan Adana şalvarı tescili için 2021 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapıldı. Dün ise Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Adana şalvarı için 'coğrafi işaret belgesi' verildiği açıklandı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri şalvar giyerek Adana Valisi Yavuz Selim Köşger’i ziyaret etti.

Davullu zurnalı kutlama

Ardından Yüreğir Ziraat Odası’na geçen üyeler, davul zurna eşliğinde tescillenen şalvar için kutlama yaptı. O anlar ise renkli görüntülere sahne oldu.

"Adana şalvarının ayırt edici özellikleri var"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan,

2021 yılında başvurduğumuz belgeyi bugün aldık. Adana sadece kebaptan ibaret değil. Adana’nın gelecek kuşaklara aslını kaybetmeden aktarılması gereken birçok değeri bulunuyor. Bunlardan birisi de Adana şalvarı. Kesim özellikleri, dikimi ve rahatlığı ile Adana şalvarı başka yörelerin şalvarlarından birçok ayırt edici özelliğe sahip

ifadelerini kullandı.

"Herkes Adana şalvarını tanısın"

Adana şalvarının artık giyilmediğini vurgulayan Doğan,

Adana şalvarımız şarkılara, filmlere konu olmuştu. Adana şalvarımızın dikimi azaldı ama halen yapılıyor. Artık şalvar çok az giyiliyor maalesef. Bayram, düğün, kına, yöresel halk oyunları ve özel günlerde sadece giyiliyor. Bizler bu gelenek unutulmasın diye uğraşıyoruz. Bugün davul zurna ile kutlama yaptık. Adana şalvarını herkes tanısın istedik

dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)