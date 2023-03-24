Kırmızı bültenle aranan kripto para kralı Karadağ'da yakalandı Kırmızı bültenle aranan Terra Luna ve TerraUSD kripto para birimlerinin geliştiricisi ve Terraform Labs şirketinin kurucusu Güney Koreli Do Kwon, Karadağ'da yakalanarak tutuklandı.

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ABD, Güney Kore ve Singapur, Terra Luna ile TerraUSD kripto para birimlerinin geliştiricisi Güney Koreli Do Kwon ve şirketi Terraform Labs'ı 'milyarlarca dolarlık kripto varlık menkul kıymetleri dolandırıcılığı planlamakla' suçlamıştı.

Blockchain analitik firması Elliptic'e göre geçen yıl çöken TerraUSD ve Luna'ya yatırım yapanlar tahminen 42 milyar dolar kaybetmişti.

Karadağ'da yakalandı

Karadağ İçişleri Bakanı Filip Adzic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karadağ polisi kırmızı bültenle aranan Güney Kore vatandaşı Kwon Do-Hyung, daha çok Do Kwon olarak tanınan şahsı Karadağ'da tutuklamıştır" ifadesini kullandı.

'Kripto para kralı' olarak tanınan Do Kwon'un başkent Podgorica'daki havalimanında sahte belgelerle yakalandığını belirten Adzic, Do Kwon'un Güney Kore, ABD ve Singapur tarafından arandığını bildirdi.