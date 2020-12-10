Kiryakos Miçotakis: AB'nin güvenilirliği, Türkiye ile gerginlik nedeniyle tehlikede

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, zirve öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'ye yönelik tutumunu anlattı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye sert yaptırımlar uygulaması gerektiğini savunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, zirve için gittiği Brüksel'de konuştu.

Doğu Akdeniz ve Ege'de gerginliği tırmandıran ülkenin başbakanı, bölgedeki faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmaması durumunda AB'nin güvenilirliğinin riske gireceğini iddia etti.

MİÇOTAKİS'İN YAPTIRIM ISRARI

Zirve öncesi gazetecilere açıklama yapan Miçotakis, "Bahsolunan şey çok net: Avrupa Birliği'nin güvenilirliği. Ekim ayındaki Avrupa Konseyi toplantısında tüm devlet ve hükümet başkanları, Türkiye'nin ihmalci davranışını sürdürmesinin sonuçları olacağına karar verdi." ifadelerini kullandı.

"İNANILIR OLUP OLMADIĞIMIZ GÖRÜLECEK"

Yunan başbakan, liderlerin karar alma tarihinin aralık ayındaki Avrupa Konseyi toplantısı olacağı konusunda anlaşma sağlandığını belirterek, "Şimdi Avrupa olarak üzerinde anlaştığımız konuda gerçekten inanılır olup olmadığımız görülecektir." dedi.

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