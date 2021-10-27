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    Kiryakos Miçotakis, Muhammed bin Selman ile görüştü

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Riyad'da bir araya geldi.
    • İHA
    • 27.10.2021 - 00:14
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    Kiryakos Miçotakis, Muhammed bin Selman ile görüştü

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Al Yamamah Sarayı’nda bir araya geldi.

    İKİ ÜLKEYİ İLGİLENDİREN KONULAR VE MESELELER ELE ALINDI

    Veliaht Prens Selman’ın Ofis Müdürü Bedr el-Asakir yaptığı açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığını ifade edildi.

    Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası arenada iki ülkeyi ilgilendiren konular ve meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu da açıklandı.

    Kiryakos Miçotakis, Muhammed bin Selman ile görüştü #1

    Kiryakos Miçotakis, Muhammed bin Selman ile görüştü #2

    Kiryakos Miçotakis, Muhammed bin Selman ile görüştü #3

    Kiryakos Miçotakis, Muhammed bin Selman ile görüştü #4

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