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    Kiryakos Miçotakis: Türkiye ile oturup konuşmalıyız

    Yunan Başbakan, Türkiye'ye karşı sorumlu davrandıklarını savundu. Miçotakis, "Oturup konuşmamız gerekiyor" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 11:24
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    Kiryakos Miçotakis: Türkiye ile oturup konuşmalıyız

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina ile Ankara arasındaki diyaloğa dair değerlendirmelerde bulundu.

    CNN yayınına katılan Miçotakis'in, gerilimlerin kaynağı pozisyonundaki ülkesini olayların dışında konumlandırmaya çalışarak, Türkiye'yi suçladığı görüldü.

    "Çok sorumlu davrandık"

    Türkiye ile farklılıkları gidermekle yükümlü olduklarını belirten Miçotakis, "Kullanabileceğimiz tek bir metin var, o da uluslararası hukuk." dedi.

    Miçotakis, " Yunanistan, Türkiye'ye karşı her zaman çok sorumlu davrandı." iddiasını ortaya attı.

    Türkiye'yi 'provokasyonla' suçlamaya çalıştı

    Coğrafya nedeniyle iki ülkenin birlikte yaşamasının "kader" olduğunu söyleyen Miçotakis, Türkiye'yi "provokasyon" yapmaya çalışmakla suçladı.

    "Oturup konuşmalıyız"

    Bir taraftan suçlayıcı ifadeler kullanan Yunan Başbakan, diğer taraftan, "Oturup konuşmalıyız. Dış politikayı, ulusal duyguları körüklemek için kullanmamalıyız." şeklinde konuştu.

    Kiryakos Miçotakis: Türkiye ile oturup konuşmalıyız ViDEO

    Kiryakos Miçotakis: Türkiye ile oturup konuşmalıyız #1


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