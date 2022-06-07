Kiryakos Miçotakis: Ukrayna'daki buğdayı Türkiye ile çıkarabiliriz

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, buğdayı Ukrayna'dan çıkarmanın tek yolunun deniz olduğunu söyledi.

Rusya'nın saldırıları nedeniyle tahıl ürünleri Ukrayna'nın elinde kaldı.

Başta Afrika kıtası olmak üzere dünya pazarları, Karadeniz limanlarında sıkışan 20 milyon tondan fazla tahılın dışarı çıkarılması yönünde çağrılar yapıyor.

Buğday sevkiyatında iş birliği mesajı

Türkiye devreye girerken, Karadeniz üzerinden güvenli koridor oluşturulup, ürünlerin küresel pazarlara aktarılması planlanıyor.

Böyle bir dönemde Atina'dan yapılan açıklamada, Türkiye ile iş birliği mesajı verildi.

"Türkiye ile oynayacağımız rol var"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, katıldığı bir konferansta konuya değinirken, Türkiye ile ortak hareket edebileceklerini söyledi.

Miçotakis, "Hem Türkiye'nin hem de Yunanistan'ın, buğdayın Ukrayna'dan çıkarılmasında oynayacağı rol var." ifadesini kullandı.

Ankara'ya kritik ziyaret

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yarın Ankara'ya gelecek. Başkent'te düzenlenecek kritik zirvede tahıl krizi ve soruna çözüm yolları masaya yatırılacak.

Öte yandan, buğdayı Ukrayna'dan çıkarmanın tek yolunun deniz olduğunu söyleyen Miçotakis, "Birleşmiş Milletler yönetiminde hizmet sunabileceğimiz alanlara bakalım." dedi.

Miçotakis, ABD ve Brüksel ziyaretlerinde Türkiye'yi hedef alan girişimlerde bulunmuş, bu tutum Ankara'nın sert tepkisine neden olmuştu.