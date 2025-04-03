İHA

Kuzey'in Oğlu lakabıyla tanınan şarkıcı Volkan Konak, 30 Mart'ta sahne aldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahnede kalp krizi geçirmiş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Ölüm haberi ile yakınları ve sevenlerini üzen Konak'ın vefatının ardından KKTC polisi, soruşturma başlattı.

Konak'ın ölümünün ardından sosyal medya kullanıcıları ve bazı medya kuruluşları tarafından ortaya atılan "geç müdahale" iddialarına, KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan cevap geldi.

"AMBULANS 8 DAKİKA İÇİNDE OLAY YERİNE ULAŞTI"

Olay anı ve müdahale anına ait güvenlik kamerası görüntülerini yayınlayan bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Volkan Konak’ın 30 Mart’ta saat 23.27’de sahnede fenalaşarak yere düştüğü belirtilerek, "Saat 23.29’da ise 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne çağrı yapılmış, çağrının hemen ardından Yeni İskele‘den hareket eden ambulans ve dahiliye uzmanı eşliğinde sağlık ekibimiz, saat 23.37’de, yani tam 8 dakika içinde olay yerine ulaşmıştır.

"MÜDAHALE PROTOKOLLERE UYGUN OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Uluslararası acil tıbbi müdahale standartlarına göre değerlendirildiğinde ambulansın ulaşım süresi ideal bir süredir. Ekiplerimiz zamanında müdahale ederek, gerekli tüm tıbbi işlemleri tedavi protokollerine uygun olarak gerçekleştirmiştir." ifadeleri kullanıldı.

"AMBULANS EN YAKIN MERKEZDEN YOLA ÇIKTI"

Son bir yıl içerisinde her türlü acil müdahaleye imkan sağlayan tam donanımlı 15 yeni ambulansın hizmete alındığına dikkat çekilen açıklamada, "Kalp krizleri başta olmak üzere her türlü acil vakaya müdahale edebilecek en yeni donanıma sahip ambulanslarımız mevcuttur. Basında yer aldığı gibi ambulans uzak bir noktadan değil, en yakın merkez olan İskele’den yola çıkmıştır.

Olay günü doktor, hemşire ve şoförden oluşan ekibimiz, vakaya hızla ulaşarak gerekli tüm tıbbi müdahaleleri yapmıştır. Yapılan tüm temel yaşam desteği girişimlerine rağmen hiçbir yanıt alınamamıştır. Olay yerine giden 112 Acil ekipleri tarafından yapılan ilk muayenede nabız ve solunum tespit edilmemiştir ve şuurunun tamamen kapalı olduğu belirtilmiştir." denildi.

"AMBULANS VE EKİP TAM DONANIMLIYDI"

Otelde konaklayan bir göğüs cerrahı ve anestezi uzmanının 112 ekipleri olay yerine ulaşana kadar Konak’a ilk müdahaleyi gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Bize gelen bilgilere göre ilk andan itibaren sanatçımızda nabız, solunum ve şuur yoktu. 112 Acil ekibimizin ilk müdahalelerinin ardından hasta hızla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiş, burada acil servis ekibi ve alanında uzman doktorların tüm çabalarına rağmen maalesef olumlu bir sonuç alınamamıştır.

Olaya intikal eden ambulans iddia edildiği gibi yetersiz bir ambulans olmayıp, 1 yıl içerisinde alınan yeni ambulanslardan olup, tam donanımlı ve tam randımanlı hizmet vermektedir. Bu nedenle dahiliye uzmanı doktor ve hemşirelerle birlikte ambulansın olay yerine zamanında ulaştığı, tıbbi ekipman cihaz ve ilaçların eksiksiz olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz. Değerli sanatçımız Volkan Konak’ın vefatından derin üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade eder, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.