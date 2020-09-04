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    KKTC'de Başbakan Ersin Tatar, cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı

    KKTC'de Başbakan Ersin Tatar, cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı

    Kıbrıs'ta 11 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacak olan Başbakan Ersin Tatar, Yüksek Seçim Kurulu'na başvurusunu tamamladı.
    • AA
    • 04.09.2020 - 14:16
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    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC),  11 Ekim'de yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gidecek.

    Yaklaşan seçimden önce adaylar, başvurularını Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gelerek tamamladı.

    KKTC'de Başbakan Ersin Tatar, cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı VİDEO

    ERSİN TATAR DA BAŞVURUSUNU YAPTI

    Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) cumhurbaşkanı adayı da Başbakan Ersin Tatar oldu.

    Tatar, adaylık başvurusunu tamamlamak üzere bugün YSK'ya geldi.

    İşlemlerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tatar, önemli olanın KKTC'nin esenliği ve geleceği olduğunu söyledi.

    Tatar, "11 Ekim'de 45'inci yıldönümünü kutlayacak olan UBP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak benim için bir şeref meselesidir." ifadelerini kullandı.

    KKTC de Başbakan Ersin Tatar, cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı #1

    DİĞER ADAYLAR

    Bağımsız aday ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, da başvurularını tamamladı.

    KKTC de Başbakan Ersin Tatar, cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı #2

    KKTC de Başbakan Ersin Tatar, cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı #3

    KKTC de Başbakan Ersin Tatar, cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı #4

    KKTC de Başbakan Ersin Tatar, cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı #5

    KKTC de Başbakan Ersin Tatar, cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı #6

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