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    KKTC’de gece sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘nde 9 aydır yürürlükte olan gece sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
    • İHA
    • 05.10.2021 - 08:53
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    KKTC’de gece sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu tarafından korona tedbirleri kapsamında alınan 00.00- 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

    Yasağın yaklaşık 9 aydır devam ettiği bildirildi.

    KARAR RESMİ GAZETE’DE

    Gece saat 00.00’dan sabah saat 05.00’e kadar geçerli olan kısmi sokağa çıkma yasağının kaldırılması kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    KKTC’de gece sokağa çıkma yasağı kaldırıldı #1

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