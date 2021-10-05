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KKTC’de gece sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘nde 9 aydır yürürlükte olan gece sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
- İHA
- 05.10.2021 - 08:53
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu tarafından korona tedbirleri kapsamında alınan 00.00- 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
Yasağın yaklaşık 9 aydır devam ettiği bildirildi.
KARAR RESMİ GAZETE’DE
Gece saat 00.00’dan sabah saat 05.00’e kadar geçerli olan kısmi sokağa çıkma yasağının kaldırılması kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.