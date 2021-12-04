Karantina takip sistemi ‘Güvende Kal’ uygulaması ile sıkıntı yaşayan Serkan Uludağ, çocuğunun kolundaki takip bilekliğini kopartarak Sağlık Bakanlığı müsteşarının masasına bıraktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), koronavirüse yakalanan ve temaslı olan kişiler, ‘Güvende Kal’ uygulamasıyla bilekli ile takip edilmesine devam ediliyor.

Uygulamada yaşanan aksaklıklar, bir babanın Sağlık Bakanlığı’nı basmasına neden oldu.

Başkent Lefkoşa'da Serkan Uludağ adındaki baba, oğlunun temaslı olduğunu, oğluna takılan ‘Güvende Kal’ bilekliğinin karantina süresi dolmasına rağmen 2 gündür muhatap bulamadığı için çıkartılmadığını ifade etti.

YETKİLİLERE ULAŞAMADIĞINI BELİRTTİ

30'a yakın telefon numarası aradığını ve yetkililere ulaşamaması sonrası soluğu Sağlık Bakanlığı’nda aldığını aktaran baba, sorununa çözüm bulunmasını istedi.

Uludağ, yetkililere oğlunun kolundaki bilekliği kimin çıkaracağına dair sorular sormasının ardından 2 gündür telefonla aradığını ve muhatap bulamadığını aktardı.

KKTC’de ‘Güvende Kal’ uygulamasıyla sorun yaşayan baba, Sağlık Bakanlığı’nı bastı VİDEO

MÜSTEŞARIN MASASINA BIRAKTI

Uludağ, oğlunun kolundaki bilekliği kopartıp Sağlık Bakanlığı müsteşarının masasında bırakarak Bakanlık’tan ayrıldı.