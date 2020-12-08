KKTC'de koronavirüs kaynaklı 6. ölüm yaşandı

Salgın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşın hipertansiyon ve diyabet rahatsızlığının bulunduğu belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, koronavirüs nedeniyle altıncı can kaybı yaşandı.

KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören 83 yaşındaki bir KKTC vatandaşı yaşamını yitirdi.

HİPERTANSİYON VE DİYABET HASTASIYDI

Hastanın, ayrıca hipertansiyon ve diyabet rahatsızlığı bulunuyordu. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, merhum için Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

KKTC'de daha önce hayatını kaybedenlerin üçü KKTC, ikisi de Alman vatandaşıydı.

14 YENİ VAKA

Öte yandan Bakan Pilli, dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, KKTC'de 14 yeni koronavirüs vakasının görüldüğü ve toplam vaka sayısının 1190'a yükseldiğini bildirmişti.

Pilli, tedavisi tamamlanan 1063 kişinin taburcu olduğunu ve 122 hastanın tedavisinin sürdüğünü kaydetmişti.