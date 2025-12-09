KKTC'de şiddetli yağış sonrası sokak ve caddeleri su bastı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yavru Vatan'da sel felaketi...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) etkili olan şiddetli yağışlar, başkent Lefkoşa ve Girne kentinde hayatı olumsuz etkiledi.

Gönyeli Barajı ve Kanlıköy Göleti'nin taşması sonucu derelerde su seviyesi hızla yükseldi; Gönyeli ve çevresinde bazı yollar su altında kaldı.

Girne'ye bağlı Beylerbeyi köyünde son 24 saatte metrekareye düşen yağış miktarı, 232 kilogram olarak kaydedildi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, gelen ihbarlar üzerine polis, itfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı, kaymakamlıklar, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK) ve belediyelerin koordineli şekilde vatandaşlara yardım sağladığını duyurdu.

Trafik ekipleri, açık ve kapalı yollarla ilgili kamuoyunu bilgilendirirken sürücülere dikkatli seyretmeleri yönünde uyarıda bulunurken Sivil Savunma Teşkilatı, Lefkoşa'ya bağlı Gönyeli'de yoğun yağış ve taşkınlar nedeniyle mahsur kalan 7 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

LEFKOŞA VE GİRNE'DE TAHLİYE ÇALIŞMALARI

Lefkoşa'da 4 araç ve 10 personelin görev aldığı çalışmalarda, 10 noktaya müdahale edildi.

Gönyeli ve Boğazköy'de 5 evden, Ortaköy'de bir iş yerinden su tahliyesi yapıldı; Gönyeli'de araçlarında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

Girne'de ise 3 araç ve 10 personelle 4 noktada müdahale gerçekleştirildi.

Zeytinlik ve Ozanköy'de 2 evden, Çatalköy'de 2 iş yerinden su tahliyesi yapıldı.

"BARAJ İLE SAVAK SİSTEMİ ARASINDA 1 METRE KALDI"

Kıbrıs Türk Biyologlar, Doğayı Araştırma ve Koruma Derneği (BİO-DER) Başkanı Mustafa Kofalı, yerel saat ile 13.30'da Gönyeli Barajı'nın önünden yaptığı açıklamada, barajdaki su seviyesi ile barajın savak sistemi arasında yaklaşık 1 metre kaldığını belirtti.

Şiddetli taşkının devam etmesi durumunda başkent Lefkoşa'nın, daha da büyük bir su baskını riskiyle karşı karşıya kalması bekleniyor.

YAĞIŞLAR YARIN DA DEVAM EDECEK

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, 300'ün üzerinde personelle aralıksız görev yapacak şekilde zorlu bir geceye hazırlandıklarını vurguladı.

Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gece çalışmaları için aydınlatma ve projektör sistemlerine yönelik hazırlıkların tamamlanacağını belirterek Meteoroloji Dairesi'nden alınan bilgilere göre yağışların, yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini kaydetti.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yağışlar nedeniyle yerel saatle 13.00 itibarıyla eğitime bir gün ara verildiğini; bakanlığa bağlı tüm özel ve kamu okullarının yarın idari tatilde olacağını söyledi.

Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda sel, güvenlik riski ve ısınma sorunu olmadığını vurguladı.