Kobe Bryant ile kızı Gianna'nın heykeli, kazanın yaşandığı yere dikildi

Efsanevi basketbolcu ile kızının yansıtıldığı heykel, helikopterin düştüğü bölgeye konuldu.

NBA'de 20 yıl boyunca Los Angeles Lakers ile birçok başarı ve rekora imza atan Kobe Bryant'ın ölümünün üstünden 2 yıl geçti.

Ocak 2020'de Kaliforniya eyaltine bağlı Calabasas'ta yaşanan helikopter kazasında, 41 yaşındaki Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın yanı sıra 7 kişi daha yaşamını yitirdi.

KOBE VE KIZININ HEYKELİNİ YAPTILAR

Los Angeles Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu elde eden, 18 kez all-star seçilen, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü alan, ABD Milli Takımı formasıyla 2008 ve 2012 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Kobe Bryant'ın ölümü, basketbolseverleri yasa boğdu.

Kobe ve kızı, helikopter kazasının yıl dönümünde kaza yerine yerleştirilen bronz heykelle anıldı.

"EFSANELER SONSUZA KADAR SÜRER"

Heykeltıraş Dan Medina, yapıya "Kahramanlar gelir ve gider ama efsaneler sonsuza kadar sürer." diye yazdı. Heykelde diğer yedi kurbanın isimleri de yer alıyor.

Kobe Bryant'ın öldüğü kaza ViDEO