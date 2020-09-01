Köln’de İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu

FC Köln futbol takımı stadyumu yakınlarında, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma İngiltere yapımı patlamamış bir bomba ele geçirildi.

Almanya'nın Köln kentindeki Müngersdorf semtinde yapılan keşif çalışmalarında, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bomba bulundu.

İNGİLTERE YAPIMI

Köln Şehir İdaresi tarafından yapılan açıklamada, bulunan bombanın İngiltere yapımı olduğu açıklandı. Bombanın bulunduğu alandaki binalar boşaltılarak çevre sakinleri belediye otobüsleri ile tahliye edilip, alan kordon altına alındı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Çevrede oturan yaklaşık 4 bin 100 kişi, FC Köln’e ait Rheinenergie-Stadion'da oluşturulan kriz merkezine yerleştirilirken, bombanın bulunduğu civarda trafiğin durdurulduğu da belirtildi.

Bombanın ne zaman etkisiz hale getirileceğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.