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AA & Ensonhaber

Köln Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma ABD yapımı patlamamış bombaların etkisiz hale getirilmesi için kentte geniş çaplı bir tahliye süreci başlatıldı.

Köln’ün Deutz semtinde yer alan yaklaşık bir kilometrekarelik alanda yaşayan 20 bini aşkın kişi, güvenlik önlemleri çerçevesinde evlerinden çıkarıldı. Bu operasyon, savaş sonrası dönemde şehirde gerçekleştirilen en büyük tahliye olarak kayıtlara geçti.

TÜM BİNALAR BOŞALTILDI

Tahliye kapsamında sadece konutlar değil; 58 otel, çok sayıda müze, okul, hastane, huzurevi ve bakım merkezi de boşaltıldı. Ren Nehri üzerindeki köprüler geçici olarak trafiğe kapatılırken, bölgedeki tren seferleri de durduruldu.

İmha sürecinin ne zaman tamamlanacağı kesinleşmemekle birlikte, çalışmaların gün içinde sonuçlandırılması hedefleniyor. Güvenlik güçleri ve uzman ekipler, alan içinde boşaltılması gereken tüm yapıların kontrolünü sürdürüyor. Ancak bu denetimlerin ne kadar süreceği henüz net değil.

Köln Kamu Düzeni Dairesi Başkanı Ralf Mayer, yaptığı açıklamada şehir merkezinin Avrupa’nın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olduğunu belirterek operasyonun karmaşıklığına dikkat çekti.

SAVAŞIN SESSİZ KALINTILARI HALEN TEHDİT

Almanya genelinde, yerleşim alanları da dahil olmak üzere pek çok noktada hâlâ İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış mühimmat bulunabiliyor. Bu bombalar, uzman ekiplerce kontrollü bir şekilde imha edilerek etkisiz hale getiriliyor.