Kolombiya lideri Petro: ABD, askeri işgal için bahane kullanıyor

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 15 Ağustos'ta Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderilmesi kararını eleştirdi.

Başkent Bogota'da düzenlenen "5. Amazon İşbirliği Antlaşması Örgütü (OTCA) Devlet Başkanları Zirvesi" sırasında konuşan Petro, isim vermeden ABD'nin Venezuela yakınlarındaki Karayip Denizi'ne 3 savaş gemisi gönderme kararını ele aldı.

"UYUŞTURUCU MADDE KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE, ASKERİ İŞGAL İÇİN BAHANE OLARAK KULLANILIYOR"

Cumhurbaşkanı Petro, "Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, askeri bir işgal için bahane olarak kullanılıyor. Savunma bakanlıklarının, orduların ve Güney Amerika ile Karayipler'in polis istihbarat birimlerinin, uyuşturucu kaçakçılığına ve mafyalara karşı koordineli hareket edebilmesi kesinlikle hayatı önem taşır ancak bu yabancı müdahalelere gerekçe haline getirilmemelidir." ifadelerini kullandı.

"VENEZUELA, SURİYE'YE DÖNÜŞEBİLİR"

Petro, 20 Ağustos'taki açıklamasında, ABD'nin Venezuela'ya yönelik olası işgalinin bölgeyi "Suriye'ye dönüştürebileceği" uyarısında bulunmuştu.

"ABD, BÜYÜK BİR YANILGI İÇERİSİNDE"

Cumhurbaşkanı Petro, "Eğer ABD'liler, Venezuela'yı işgal ederek sorunlarını çözeceklerini düşünüyorlarsa büyük bir yanılgı içindeler. Böyle bir durumda Venezuela'yı Suriye'ye benzer bir duruma sokarlar ve bununla birlikte Kolombiya'yı da sürüklerler." değerlendirmesinde bulunmuştu.

TRUMP'TAN TARTIŞMALI KARAR

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin tutuklanması için hakkında bilgi verene ödül miktarını artırmasının ardından 4,5 milyonu aşkın milis gücünün ülke genelinde konuşlandırılacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele için ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermiş, Trump'ın bu kararı "uluslararası hukuka uygun olup olmadığı" konusunda tartışma yaratmıştı.

CNN'e açıklama yapan iki üst düzey ordu yetkilisi ise Trump'ın talimatının ardından yapılan çalışma sonucunda bölgeye 4 bin deniz piyadesi ile farklı görevleri yürütecek denizciyi gönderme kararının alındığını belirtmişti.