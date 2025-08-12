Abone ol: Google News

Kolombiya, Senatör Uribe'nin ölümü nedeniyle yas ilan etti

Kolombiya'da 2026 seçimleri için sağ partinin cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen ve 7 Haziran'daki silahlı saldırıda ağır yaralanan Senatör Miguel Uribe Turbay'ın hayatını kaybetmesinin ardından, 1 günlük ulusal yas ilan edildi.

Yayınlama Tarihi: 12.08.2025 09:05
Kolombiya, Senatör Uribe'nin ölümü nedeniyle yas ilan etti

Kolombiya’da 2026 genel seçimlerinde sağ partinin olası cumhurbaşkanı adayları arasında yer alan 39 yaşındaki Senatör Miguel Uribe Turbay, 7 Haziran’da uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 

Uribe 66 gün sonra, dün hastanede hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Biriminden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümetinin, Senatör Uribe'nin eşi, çocukları, babası ve yakınlarıyla dayanışma içerisinde olduğu belirtildi.

1 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ 

Uribe'nin ölümü nedeniyle 1 günlük ulusal yas ilan edildiği bildirilen açıklamada, "Bu süre boyunca ülkenin tüm kamu binalarında, askeri birliklerde, polis karakollarında ve yurt dışındaki Kolombiya büyükelçiliklerinde bayraklar yarıya indirilecek." ifadesine yer verildi.

Bogota Belediye Başkanı Carlos Fernando Galan ve Medellin Belediye Başkanı Federico Gutierrez de Uribe'nin ailesine başsağlığı dileğinde bulunarak, kentlerinde 3 günlük yas ilan ettiklerini duyurdu.

BAŞKENTTE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Öte yandan, özel hastaneden alınan Senatör Uribe'nin cenazesi, tören için başkent Bogota'daki Kongre binasına götürüldü.

Uribe'nin eşi Maria Claudia Tarazona, babası Francisco Uribe, çocukları ve diğer aile yakınları da Kongre'deki törende hazır bulundu.

Tören sırasında Uribe'nin aile yakınları ve bazı milletvekilleri, gözyaşlarını tutamadı.

Törene, eski cumhurbaşkanlarından Juan Manuel Santos ve Cesar Gaviria başta olmak üzere çok sayıda milletvekili katıldı.

