Kolombiya'da askeri hava üssü yakınlarında bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var

Kolombiya'nın Cali kentindeki Marco Fidel Suarez Askeri Hava Üssü yakınlarında bomba yüklü bir kamyonla saldırı düzenlendi.

İlk belirlemelere göre bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, çoğu ağır 36 kişi yaralandı.

Saldırı nedeniyle çevredeki iş yerleri ve araçlarda büyük hasar oluştu.

SALDIRIDAN EMC'Yİ SORUMLU TUTTU

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıdan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central (EMC) elebaşı Ivan Mordisco'yu sorumlu tuttu.

Cauca'daki Canon del Micay bölgesinde ordunun bir süredir operasyon yürüttüğünü hatırlatan Petro, "Terörizm, kendilerini Ivan Mordisco tarafından yönetildiğini iddia eden ve uyuşturucu ticareti konseyinin kontrolüne tabi olan grupların yeni ifadesidir" dedi.

Cali Belediye Başkanı Alejandro Eder, yerel basına yaptığı açıklamada, bugünden itibaren kentte 4 tondan fazla kamyonların girişini kısıtlayacaklarını belirterek, "Bu şiddet eylemi şehrimizin yaşamına, huzuruna ve güvenliğine yönelik bir tehdittir" ifadesini kullandı.

Öte yandan, saldırının sorumlularını ortaya çıkarmaya yardımcı olacak kişilere 100 bin dolar ödül verileceği açıklandı.

UYUŞTURUCUDAN FİNANSMAN SAĞLIYORLAR

'Ivan Mordisco' ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve FARC ile devlet arasındaki barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın 'sözde Genelkurmay Başkanlığı' olarak da biliniyor.

Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollardan finansman sağlıyor.