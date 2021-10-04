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    Kolombiya'da halk liderleri öldürüldü

    Kolombiya'da kimliği belirsiz silahlı kişiler, Ülkedeki 4 yerli halk liderine, silahla saldırarak öldürdü.
    • AA
    • 04.10.2021 - 23:43
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    Kolombiya'da halk liderleri öldürüldü

    Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da gündeme bomba gibi düşen bir olay yaşandı.

    Ülkedeki 4 yerli halk lideri, silahlı saldırılarda öldürüldü.

    Putumayo ve Cauca yönetim bölgesine bağlı Puerto Leguizamo ve Argelia kasabasında, kimliği belirsiz silahlı kişiler, toplum liderlerine silahlı saldırıda bulundu.

    Kolombiya da halk liderleri öldürüldü #1

    EVLERİNDE KAHVALTI YAPARKEN ÖLDÜRÜLDÜLER

    Cinayete kurban gidenlerden ikisinin yolda pusuyu düşürüldüğü, diğer ikisinin de evlerinde kahvaltı yaparken öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

    Kolombiya Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsünün (Indepaz) verilerine göre, ülkede bu yıl 130'dan fazla toplum lideri, suikastlara kurban gitti.

    FARC ile devlet arasında Kasım 2016'da imzalanan "barış anlaşmasından" bu yana, yerli toplulukların haklarını savunan halk liderleriyle aktivistler, suikastların hedefi oluyor.

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