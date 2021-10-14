Kolombiya’da kaçak göçmenlerin salı devrildi: 1’i bebek 4 ölü

Necocli kasabasındaki nehirden yasa dışı yollarla Panama’ya geçmek isteyen kaçak göçmenlerin bindiği sal devrildi. Kazada 1’i bebek, 4 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya’nın Antioquia yönetim bölgesine bağlı Necocli kasabasından nehir yoluyla Panama'ya geçmek isteyen göçmenlerin salı devrildi.

Kaza sonucu 1’i bebek olmak üzere 4 kişi boğularak öldü. Görgü tanıkları, salda kapasitenin üzerinde göçmen bulunduğunu öne sürdü.

“YETKİLİLERİN DAHA FAZLA ÖZEN GÖSTERMESİ GEREKİR”

Kolombiya Ombudsman Ofisi Müdürü Carlos Camargo, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, nehri kaçak ve dayanıksız sandallarla geçmeye çalışan göçmenlerin hayatlarını tehlikeye attığına dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Olaydan büyük üzüntü duyuyoruz, ulusal ve yerel yetkililerin bu insanların durumuna daha fazla özen göstermesi gerekir."

4 kişinin yaşamını yittirdiği kazada, arama kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

ABD’YE GÖÇ HEDEFLENİYOR

Kasabanın 4 bin 500 civarında olan nüfusunu dörde katlayan ve sayıları 20 bini geçen göçmenlerin, yetersiz altyapı ve sosyal imkanlar nedeniyle yeni bir insani krizle karşı karşıya kalınmasından endişe ediliyor.

Kolombiya’da iç karışıklık ve ekonomik yetersizlikler nedeniyle binlerce göçmen, ABD’ye ulaşmak için Kolombiya-Panama sınırının açılması talebinde bulunuyor.

Kolombiya ile Panama arasında yapılan göç anlaşması gereği her gün 500 kişi, tekneler aracılığıyla Panama'ya gitmek için bilet satın alıyor.

ABD’YE YAKLAŞIK 19 BİN KİŞİ ULAŞTI

Ülkenin Panama sınırına yakın sahil kasabası Necocli’de göçmenlerin, yasa dışı gruplar tarafından kontrol edilen ve "Darien Gap" olarak bilinen ormanlık alanı geçerek Panama’ya ve ardından ABD’ye ulaşmak istediği belirtiliyor.

Bu yıl, iki ülke sınırını aşarak ABD'ye ulaşan düzensiz göçmen sayısının 19 bini geçtiği tahmin ediliyor.