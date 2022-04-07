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    Kolombiya'da motosikletçiler güvenlik önlemlerine karşı eylem düzenledi

    Kolombiya'da yüzlerce motosiklet sürücüsü kendilerine yönelik alınan güvenlik önlemlerini protesto etmek için bir araya geldi.
    • AA
    • 07.04.2022 - 06:59
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    Kolombiya'da motosikletçiler güvenlik önlemlerine karşı eylem düzenledi

    Başkent Bogota'da toplanan 48 motosiklet örgütü, Bogota Belediyesince ilan edilen güvenlik önlemlerine tepki gösterdi.

    Güvenlik önlemlerine karşı eylem yaptılar

    Kentin en büyük caddesini trafiğe kapatan göstericiler daha sonra motorlarına binerek yoğun korna sesleri eşliğinde Bogota Belediyesinin aldığı kararları protesto etti.

    Polisin bir karış mesafeden eşlik ettiği motorcular, bayrak ve pankartlarıyla caddeyi boydan boya 2 tur atmasının ardından başladıkları yere olaysız döndü.

    Bir motosiklet sürücüsü, motosikletçilerin hırsız olmadığını belirterek Belediyenin aldığı kararı değiştirene kadar eyleme devam edeceklerini söyledi.

    Gösteriler nedeniyle trafiğin durma noktasına geldiği şehirde protestolar olaysız sona erdi.

    Kolombiya da motosikletçiler güvenlik önlemlerine karşı eylem düzenledi #1

    Belediyenin gerekçesi

    Suç örgütlerinin yoğun şekilde motosiklet kullanarak kentte hırsızlık ve gasp olaylarına karıştığını savunan Bogota Belediyesi, bu sürücülerin hareket alanlarını kısıtlayan kararlar aldı.

    Karara göre akşam 19.00 ila sabah 04.00 saatleri arasında bir motosiklette iki kişinin aynı anda seyahat etmesi yasaklanıyor.

    Öte yandan Belediye Başkanı Claudia Lopez, sorunun çözülmesi için motosiklet gruplarının temsilcileriyle toplantı yapacağını kaydetti.

    Kolombiya da motosikletçiler güvenlik önlemlerine karşı eylem düzenledi #2

    "İnsanları motosikletle öldürüyorlar"

    Lopez, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yüksek suç oranlarını frenlemek amacıyla bir dizi önlem aldıklarını belirterek "Suçlular, insanları kaykay veya bisikletle öldürmüyor, insanları motosikletle öldürüyor." ifadesini kullanmıştı.

    Bu sözlere sosyal medyadan tepki gösteren motorcular, Lopez'i protesto kararı almaştı.

    Kolombiya da motosikletçiler güvenlik önlemlerine karşı eylem düzenledi #3

    Kolombiya da motosikletçiler güvenlik önlemlerine karşı eylem düzenledi #4


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