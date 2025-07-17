Komşu'da Filistin eylemi: İsrail'e askeri malzeme götürülmesi protesto edildi

İsrail, Orta Doğu ve Gazze'ye yönelik saldırgan tavrını sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nde yönelik saldırı ve abluka devam ederken dün itibariyle Suriye'nin başkenti Şam hedef alındı.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VURULDU

İsrail ordu sözcülüğü, Suriye'nin güneyinde Dürzilerin yoğunlukta olduğu Süveyda'daki olayları bahane ederek tehditlerini artırdığı Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine, hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Öte yandan kentte, 3 patlama meydana geldiği aktarıldı.

DÜNYA KAMUOYUNDAN ARDI ARDINA TEPKİLER

Saldırılara başta Türkiye ve ABD olmak üzere birçok ülkeden tepki geldi.

Yapılan açıklamalarda, saldırıların derhal durdurulması çağrısı yapıldı.

YUNANİSTAN'DA EYLEM

İsrail'in saldırgan tutumuna yönelik protestolar sürerken bu seferki görüntüler komşudan geldi.

Yunanistan Konteyner Taşımacılığı İşçileri Birliği (ENEDEP), Yunanistan Komünist Partisine (KKE) bağlı İşçi Sendikası (PAME) ve Pire İşçileri Birliği'nin ortak çağrısıyla düzenlenen eyleme, Gazze'ye destek vermek isteyen işçi ve sendikalıların yanı sıra öğrenciler katıldı.

"FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK"

Pire Limanı'nda "Filistin’e özgürlük" sloganı atan eylemciler, askeri amaçla kullanılacak demir çeliğin İsrail'e gönderilmesine karşı çıktı.

ENEDEP Başkanı Markos Bekris, Asya'dan gemiyle gelen ve içerisinde savunma sanayisinde kullanılacak demir çelik bulunan 5 konteyner dolusu yükün Yunanistan'ın Pire Limanı'na indirilerek, İsrail'e gidecek bir başka gemiye yüklenmesinin istenildiğini aktardı.

"KADIN VE ÇOCUKLARIN ÖLÜDÜRÜLMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Bekris, "Biz ülkemizin ve limanımızın bu savaşa ve savaşta kullanılacak askeri malzemenin taşınmasına karışmasını kesinlikle istemiyoruz.

Bu askeri malzemenin kendi devletini kurmak için mücadele veren Filistin halkına karşı kullanılmasını, kadınların ve çocukların öldürülmesini istemiyoruz. Ellerimizi kire bulaştırmak, masum insanların kanına boyamak istemiyoruz." dedi.

"GELDİĞİ YERE GERİ DÖNECEK"

Liman işçilerinin İsrail'e gitmesi planlanan bu konteynerleri taşımayı kesinlikle reddettiğini söyleyen Bekris, "Yük olduğu gibi gemide kalacak ve geldiği yere geri dönecek." diye konuştu.

Eyleme, Filistin halkına destek için geldiğini söyleyen ve soyadını belirtmek istemeyen Katerina isimli kadın ise "Filistin'deki soykırımın devam etmesi için kullanılacak askeri malzeme içeren yükün taşınması isteniyor." şeklinde konuştu.

"DAHA ÖNCE HEDEFLERİNDE BAŞKA HALKLAR VARDI"

Katerina, Avrupa Birliğinin (AB) ve Yunanistan'ın emperyalist güçlerin yanında olduğunu vurgulayarak, "Daha önce hedeflerinde başka halklar vardı, şimdi Filistin halkı var, daha sonra başka halklar olacak.

O nedenle durdurulmalılar." ifadelerini kullandı.