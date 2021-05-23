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    Kongo’da Afrika'nın en aktif yanardağı Nyiragongo patladı

    Kongo’da Afrika'nın en aktif yanardağı Nyiragongo patladı

    Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde bulunan Nyiragongo yanardağında patlama meydana gelirken, patlama nedeniyle risk altındaki 1.5 milyon nüfuslu Goma şehrinde tahliye çalışmaları başladı.
    • İHA
    • 23.05.2021 - 05:51
    • Güncelleme : 23.05.2021 - 06:24
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    Afrika’nın en aktif volkanlarından olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki Nyiragongo yanardağında patlama meydana geldi.

    Patlamadan sonra risk altındaki 1.5 milyon nüfuslu Goma şehrinde tahliye çalışmaları başladı.

    HALK RUANDA'YA YÖNELDİ

    Yerel halk yanlarına aldığı eşyalarla birlikte Ruanda sınırına yöneldiler.

    Bölgede bulunan BM Barış Gücü sivillerin şehirden ayrılmasına aracılık ediyor.

    GÖKYÜZÜ KIRMIZIYA BOYANDI

    Patlama ile birlikte gökyüzü kırmızıya boyanırken Kongo hükümet sözcüsü Patrick Muyaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hükümet Goma’daki durumu yakından izliyor" dedi.

    2002 YILINDAKİ PATLAMADA 250 KİŞİ ÖLDÜ

    En son 2002 yılında patlayan Nyiragongo 250 kişinin ölümüne sebep olmuş, Goma’da 120 bin kişiyi evsiz bırakmıştı.

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    Kongo’da Afrika nın en aktif yanardağı Nyiragongo patladı #2

    Kongo’da Afrika nın en aktif yanardağı Nyiragongo patladı #3

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    Kongo’da Afrika nın en aktif yanardağı Nyiragongo patladı #5

    Kongo’da Afrika nın en aktif yanardağı Nyiragongo patladı #6

    Kongo’da Afrika nın en aktif yanardağı Nyiragongo patladı #7

    Kongo’da Afrika nın en aktif yanardağı Nyiragongo patladı #8

    Kongo’da Afrika nın en aktif yanardağı Nyiragongo patladı #9

    Kongo’da Afrika nın en aktif yanardağı Nyiragongo patladı #10

    Kongo’da Afrika nın en aktif yanardağı Nyiragongo patladı #11

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