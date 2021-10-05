Kongo'da ordu ile isyancılar arasındaki çatışma sonucu 21 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ordu ile isyancı bir grup arasında yaşanan çatışmalar sonrası 21 sivil hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde iki gündür yaşanan olayların bilançosu ağır oldu.

İturi eyaletinin Lipri mevkisinde KDC Silahlı Kuvvetleri (FARDC) ile Kongo’nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup arasında 2 gün süren çatışma yaşandı. Çatışmalarda 21 sivil yaşamını yitirdi.

5 AY ÖNCE ASKERİ KUŞATMA İLAN EDİLMİŞTİ

Çatışmaların sona erdiği, güvenlik güçlerinin bölgede kontrolü sağladığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından, şiddet olaylarının tırmanışta olduğu Kuzey Kivu ve İturi eyaletlerinde güvenliği kontrol altına almak amacıyla 7 Mayıs 2021’de askeri kuşatma ilan edilmişti.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıların saldırılarında 2014'ten bu yana en az 6 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.