Kongo’da tekne faciası: 50 ölü

DHA

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) Equateur eyaletinde yer alan Kongo Nehri'nde meydana gelen trajik kazada, bir yolcu teknesinin alabora olması sonucu en az 50 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Kızıl Haç Ekvator Bölgesi Başkanı Maitre Kolomba Mampunia tarafından yapılan açıklamada, Mayita kasabası yakınlarında gerçekleşen kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, kayıpların ise halen arandığı belirtildi. Teknenin hangi nedenlerle alabora olduğuna dair henüz net bir bilgi paylaşılmazken, olayın ardından bölgede yoğun bir arama-kurtarma çalışması başlatıldığı aktarıldı.

Yetkililer, kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade etti.