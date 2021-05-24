Kongo'daki yanardağ patlamasında 15 kişi öldü

Nyiragongo yanardağı patlayarak ilk belirlemelere göre, 15 kişi hayatını kaybetmesine yol açtı.

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Demokratik Kongo’da bulunan Nyiragongo’nun patlaması sonucu gökyüzü kızıla boyandı.

EN AZ 15 KİŞİ ÖLDÜ

Yanardağın harekete geçtiği andan itibaren ilk belirlemelere göre en az 15 kişi hayatını kaybetti.

25 BİNDEN FAZLA KİŞİ GÖÇ ETTİ

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan yazılı açıklamada yanardağ patlaması sonucu 25 binden fazla kişinin göç ettiğini açıkladı.

Bölgedeki 5 bin kişinin göç ederek komşu ülke Ruanda’ya sığındığı açıklandı.

2002'DEKİ PATLAMADA EN AZ 250 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nyiragongo'nun 2002'deki patlamasında en az 250 kişi hayatını kaybetmiş, 120 bin kişi de göç etmek zorunda kalmıştı.