Koronavirüs aşısını bulan Türk, Uğur Şahin: Aşı aralık ayının ortasında uygulanmaya başlanacak

Alman BioNTech firmasının kurucularından Profesör Dr. Uğur Şahin, dünya genelinde ilk aşının Aralık ayı ortalarında hastalara uygulanabileceğini söyledi.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, koronavirüse karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90’dan fazla etkili olduğu açıklanmıştı.

KORONA AŞISINI BULAN UĞUR ŞAHİN: ZOR BİR KIŞ BİZLERİ BEKLİYOR

Sky News'in haberine göre Prof. Dr. Uğur Şahin, aşı sayesinde Avrupa ve ABD'de hayatın gelecek yılın ortasına kadar normale dönebileceğini söyledi.

Fakat, aralık ortasında uygulanmaya başlanacak olan aşının salgında ani bir değişikliğe sebep olmayacağını açıklayan Şahin, zor bir kışın bizleri beklediğini dile getirdi.

"AŞININ TEDARİKİ ARALIK ORTASINDAN ÖNCE OLMAYACAK"

İlk aşılanma tarihinin ülkelerin aşıya zamanında lisans verip vermemesine bağlı olacağını söyleyen Şahin, "Aşı tedariki için en erken zaman aralık ortasından önce olmayacaktır.” dedi.