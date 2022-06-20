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    Koronavirüs ilk kez kediden insana geçti

    Tayland'da ilk kez bir kediden insana koronavirüs bulaştığı tespit edildi.
    • 20.06.2022 - 07:59
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    Koronavirüs ilk kez kediden insana geçti

    Tayland’da yaklaşık bir senedir yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda, ilk kez bir kediden insana koronavirüs bulaştığı saptandı.

    Bangkok Prince of Songkla Üniversitesi’nin yaptığı araştırma sonucunda geçtiğimiz sene Covid-19 geçiren 32 yaşında bir veterinerin, virüsü yüksek ihtimalle o dönem sahipleri de Covid-19 olan ve tedavi sırasında yüzüne hapşıran bir kediden kapmış olduğu tespit edildi.

    Hapşıran kedi, virüsü hekime geçirdi

    Yapılan araştırmalar çerçevesinde, veteriner hekimden alınan virüs örnekleri ile geçirdiği hastalıktan 5 gün önce tedavi ettiği ve tedavi sırasında yüzüne hapşıran kedinin ve kedinin sahiplerinin virüs gen örnekleri yüksek ölçüde benzerlik gösterdi. Virüsü sahiplerinden kapan kedinin, tedavisi için mukus örneği alındığı sırada hapşırmasının ardından veteriner hekime geçirmiş olduğu tespit edildi.

    Koronavirüs ilk kez kediden insana geçti #1

    Hekim yalnızca maske takmıştı

    İHA'nın haberine göre; veteriner hekimin, kediye uyguladığı tedavi sırasında yalnızca maske taktığı ve herhangi bir yüz koruyucu siperlik takmadığı belirtilirken, araştırmaya konu olan kedinin bölgeye 200 kilometre mesafede yaşayan ve o dönem başkent Bangkok hastanelerinde yatak kapasitesi olmadığı için Songkla şehrine nakil edilen ailesi ile birlikte geldiği bildirildi.

    Koronavirüs ilk kez kediden insana geçti #2

    Bilim insanları "hayvanlar da bulaştırabilir" demişti

    Bilim insanları geçtiğimiz yıllarda yapılan araştırmalar neticesinde kedi, köpek, tarla faresi, yaban gelinciği, yarasa, hamster, vizon, domuz, tavşan, tilki gibi birçok memeli hayvanın Covid-19 virüsü taşıyıcı olabileceğini belirtmişlerdi. Geçtiğimiz yıl ABD’de Amerikan Sağlık Örgütü tarafından evcil kedi ve köpeklerin Covid-19 virüsü taşıyıcı olabileceği ve pozitif vaka gösteren ev sahiplerinin hayvanlarına karşı da tıpkı bir insana uygulanan kişisel mesafe kurallarına uymaları gerektiği yönünde bildiri yayınlamıştı.


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