Dolar
6.9575
0.1122%
Euro
7.5551
-0.0555%
Altın
1712.88
-0.0081%
Borsa
101595.33
0%
G. Altın
383.39
0.147%
Bitcoin
63727.17
3.0099%
15ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 15 C
    Koronavirüs salgınında 1 milyondan fazla insan iyileşti

    Koronavirüs salgınında 1 milyondan fazla insan iyileşti

    Dünya genelinde koronavirüs tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 1 milyonu geçti.
    • AA
    • 30.04.2020 - 07:37
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Koronavirüs salgınında 1 milyondan fazla insan iyileşti

    Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 355 kişi hastalığı atlatmayı başardı.

    ABD İLK SIRADA

    En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (147 bin 411), İspanya (132 bin 929), Almanya (120 bin 400), Çin (77 bin 610), İran (73 bin 791), İtalya (71 bin 252) ve Fransa (48 bin 228) oldu.

    Türkiye'de de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 44 bin 22'ye ulaştı.

    VAKA SAYISI 3 MİLYONUN ÜZERİNDE

    Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 220 bin 268'e ulaşırken, virüs nedeniyle 228 bin 224 kişi hayatını kaybetti.

    Görüş Bildir