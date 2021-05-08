Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 135 milyonu geçti

135 milyon 112 bin 56 kişi virüsten kurtulmayı başardı.

Dünya genelinde koronavirüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı belli oldu.

"Worldometers" internet sitesine göre, iyileşenlerin sayısı 135 milyonu aştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

135 MİLYON 112 BİN 56 KİŞİ İYİLEŞTİ

Buna göre, virüs bulaşanlardan 135 milyon 112 bin 56’sı iyileşti. ABD'de 26 milyon 324 bin 757, Hindistan'da 17 milyon 930 bin 960 ve Brezilya'da 13 milyon 640 bin 478 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de dün itibarıyla, koronavirüs tespit edilen 4 milyon 662 bin 328 kişi sağlığına kavuştu.

TEDAVİ ALTINDAKİLERİN SAYISI

İyileşenlerin sayısı Rusya'da 4 milyon 488 bin 615’e, İngiltere’de 4 milyon 241 bin 192’ye, İtalya’da 3 milyon 572 bin 713’e, İspanya’da 3 milyon 248 bin 10’a, Almanya’da 3 milyon 147 bin 100’e, Kolombiya'da 2 milyon 788 bin 751’e, Arjantin’de 2 milyon 777 bin 902’ye, Polonya’da 2 milyon 563 bin 79’a ulaştı.

Dünya genelinde 19 milyon 238 bin 260 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

VAKA SAYISI 158 MİLYONA YAKLAŞTI

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 157 milyon 636 bin 813'e ulaşırken virüs nedeniyle 3 milyon 286 bin 497 kişi hayatını kaybetti.