Koronavirüsü 8 kişiye bulaştıran Vietnamlıya 5 yıl hapis cezası

Vietnam’da mahkeme, tedbirlere uymaması sonucu koronavirüsü 8 kişiye bulaştıran kişiye, 5 yıl hapis cezası verdi.

Koronavirüsün Delta mutasyonunun yayılmasını önlemek için salgın tedbirlerinin sıkılaştırıldığı Vietnam'da bir kişi, virüsü yaydığı için hapis cezasına çarptırıldı.

28 yaşındaki Le Van Tri, temmuz ayının başlarında Ho Chi Minh şehrinden ülkenin güneyindeki Ca Mau kentine motosikletle seyahat etti.

21 GÜNLÜK KARANTİNAYA GİRMEDİ

Ca Mau'da seyahat geçmişi hakkındaki sağlık beyan formunda yalan söyleyen Tri’nin, izolasyon kuralları kapsamında uygulanan diğer kentlerden Ca Mau'ya seyahat edenlerin 21 gün boyunca kendini karantinaya alması kuralına uymadığı tespit edildi.

Daha sonra koronavirüs testi pozitif çıkan Tri'nin, virüsü aile üyelerine ve ziyaret ettiği bir sosyal yardım merkezindeki personele bulaştırdığı belirlendi.

5 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Tri’nin virüsü toplamda 8 kişiye bulaştırdığını ve bunlardan birinin hayatını kaybettiğini belirten mahkeme, Tri’yi tedbirlere uymaması sonucu virüsü yaymaktan suçlu bularak, 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Tri’ye ayrıca, 880 dolar para cezası verildi.

CAN KAYBI 13 BİNİ GEÇTİ

Koronavirüs ile mücadeledeki başarıya rağmen Delta mutasyonunun kontrolünde zorlanılan ülkede, salgının başlangıcından bu yana 536 bin 788 vaka tespit edilirken, korona kaynaklı can kaybı da 13 bin 385 oldu.