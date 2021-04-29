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    Koronavirüsün Hindistan mutasyonu Fransa’ya sıçradı

    Fransa'da koronavirüs salgınında Hindistan mutasyonlu ilk vaka Lot-et-Garonne bölgesinde tespit edildi.
    • İHA
    • 29.04.2021 - 23:25
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    Koronavirüsün Hindistan mutasyonu Fransa’ya sıçradı

    Fransa'da Nouvelle-Aquitaine Bölge Sağlık Ajansı tarafından yapılana açıklamada, Lot-et-Garonne bölgesinde bir kişide Covid-19’un Hindistan mutasyonu tespit edildiği belirtildi.

    HİNDİSTAN MUTASYONU GÖRÜLDÜ

    Fransa’da ilk kez görülen mutasyon türünün, Hindistan’dan gelen bir kişide görüldüğü iddia edildi. Fransa’da İngiliz mutasyonunun vakaların yüzde 82,2’sini, Brezilya mutasyonu ve Güney Afrika mutasyonunun vakaların yüzde 5’ini oluşturduğu aktarıldı.

    FRANSA'DA TOPLAM VAKA SAYISI 6 MİLYONA YAKLAŞTI

    Fransa’da toplam vaka sayısı 5 milyon 592 bin 390’a, toplam can kaybı ise 104 bin 224’e ulaştı.

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