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    Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: Sırp polisi ve askeri topraklarımıza ayak basamayacak

    Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, "Sırp polisi ve askeri, Kosova topraklarına bir daha asla ayak basmayacak." dedi.
    • 10.12.2022 - 05:15
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    Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: Sırp polisi ve askeri topraklarımıza ayak basamayacak

    Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic’in Kosova’ya güvenlik gücü konuşlandırma açıklamalarına tepki gösterdi.

    "Sırbistan bu zihniyetten vazgeçmeli"

    İHA'nın haberine göre Osmani, Sırp polis ve askerinin Kosova'ya ayak basamayacağını söyleyerek, "Sırp polis ve askeri, Kosova Cumhuriyeti topraklarına bir daha asla ayak basmayacak. Sırbistan’ın hegemonyacı hayali asla gerçek olmayacak. Sırbistan’ın polis ve askeri saldırganlık yönündeki açık tehdidi, bu ülkede hegemonyacı zihniyetin devam ettiğini kanıtlar nitelikte. Sırbistan bu zihniyetten vazgeçmeli. Demokratik dünya 1999 yılında söz konusu zihniyete güçlü darbe vurmuştur" ifadelerini kullandı.

    Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: Sırp polisi ve askeri topraklarımıza ayak basamayacak #1

    "Kosova’nın egemenliği ve anayasal düzenine hedef alan bir saldırıydı"

    Kosovalı polis memurlarına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınayan Osmani, saldırganların adalete teslim edilmesi gerektiğini de söyleyerek, "Kosova polisinin yaralanmasına neden olan saldırı, Kosova’nın egemenliği ve anayasal düzenine hedef alan bir saldırıydı” dedi.

    Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: Sırp polisi ve askeri topraklarımıza ayak basamayacak #2


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