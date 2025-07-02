Kral Charles ölmeden cenaze planı hazırladı

Uzun süredir kanserle mücadele eden ve görevlerini oğlu Prens William'a bırakmaya hazırlanan Kral Charles, ölmeden cenaze törenini planladı.

Plana göre, arasının açık olduğu küçük oğlu Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın törenin merkezinde olduğu öğrenildi.

KÜÇÜK OĞLU MERKEZDE OLACAK

Telegraph gazetesinin haberine göre, Meghan ve Harry çifti, Charles'ın cenaze töreni planının dışında kalmayacak. Gazete, Charles'ın "planlarının merkezine" küçük oğlunu ve eşi Meghan Markle'ı dahil etmekle kalmadığını, aynı zamanda çiftin iki çocuğu Archie ve Lilibet'e de cenaze planında yer verdiğini yazdı.

EN ÖNDE YÜRÜYECEK

Cenazede Harry'nin, kral olacak ağabeyi Prens William ile birlikte, Westminster Abbey'den Londra sokaklarına doğru yapılacak alayın en önünde yürümesi bekleniyor.

Sussex çifti ayrıca, cenaze töreni sırasında Westminster Hall'da düzenlenecek aile nöbetine katılmaya davet edilecek.

Kaynaklar, Charles'ın cenaze töreninin, onun çevreye olan bağlılığını sergileyeceğini ve cenazede mümkün olduğunca sürdürülebilir unsurlar kullanacağını öne sürdü.

Ayrıca Kraliyet yas döneminin ulusal yas dönemine göre daha kısa tutulması da bekleniyor.