Kral Charles'ın ABD ziyareti planlandığı gibi devam edecek

Buckingham Sarayı, ABD’nin başkenti Washington DC’de düzenlenen ve ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Yardımcısı James David Vance’in de katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine yönelik silahlı saldırının ardından, Kral III. Charles ve Kraliçe Camilla’nın ABD ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

Saraydan yapılan açıklamada, Kral III. Charles ve eşi Kraliçe Camilla’nın ABD’ye yapacağı devlet ziyaretinin planlandığı şekilde gerçekleştirileceği ve ziyaretin yarın başlayacağı bildirildi. Açıklamada, Atlantik’in iki yakasındaki yetkililerle gün boyunca yapılan görüşmelerin ardından ve hükümetin tavsiyesi doğrultusunda programın sürdürüleceği vurgulandı.

"MAJESTELERİ ZİAYRET İÇİN SABIRSIZLANIYOR"

Buckingham Sarayı açıklamasında, “Majestelerinin devlet ziyaretinin planlandığı gibi devam edeceğini teyit edebiliriz. Kral ve Kraliçe, bunun gerçekleşmesi için hızlı bir şekilde çalışan herkese minnettar ve yarın başlayacak ziyaret için sabırsızlanıyorlar” ifadelerine yer verildi.

ABD basını ise ziyaret programında küçük değişiklikler olabileceğini, ancak dört günlük devlet ziyaretinin genel hatlarıyla planlandığı şekilde devam edeceğini aktardı.