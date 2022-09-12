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    Kraliçe 2.Elizabeth'in naaşı, St. Giles Katedrali'nde

    Naaşı Holyrood Sarayı'ndan St. Giles Katedrali'ne resmi törenle getirilen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için ayin düzenlenecek.
    • 12.09.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 17:48
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    Kraliçe 2.Elizabeth'in naaşı, St. Giles Katedrali'nde

    İngiltere, 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2'nci Elizabeth'e veda ediyor..

    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 8 Eylül’de Balmoral Kalesi’nde hayatını kaybetmesinin ardından naaşı Pazar günü Edinburgh kentindeki Holyrood Sarayı’na getirildi.

    Ayin düzenlenecek

    Bugün de Kraliçe’nin naaşı, yine aynı kentteki St. Giles Katedrali’ne taşındı. Burada, Kral III. Charles ve Konsort Kraliçe Camilla’nın katılımıyla ayin düzenlenecek.

    Ayinin ardından halk, Kraliçe Elizabeth’e saygılarını iletebilmek için katedrale giriş yapabilecek.

    Kraliçe'nin naaşı yarın Londra'ya gidecek

    İngiliz medyası, Kraliçe’nin naaşının yarın başkent Londra’daki Buckingham Sarayı’na getirileceğini duyurdu. Bu sırada Kral III. Charles ve Konsort Kraliçe Camilla, Kuzey İrlanda’yı ziyaret edecek.

    Kraliçe Elizabeth’in cenaze töreni ise 19 Eylül Pazartesi günü yapılacak.

    Kraliçe 2.Elizabeth in naaşı, St. Giles Katedrali nde #1

    Kraliçe 2.Elizabeth in naaşı, St. Giles Katedrali nde #2

    Kraliçe 2.Elizabeth in naaşı, St. Giles Katedrali nde #3

    Kraliçe 2.Elizabeth in naaşı, St. Giles Katedrali nde #4

    Kraliçe 2.Elizabeth in naaşı, St. Giles Katedrali nde #5

    Kraliçe 2.Elizabeth in naaşı, St. Giles Katedrali nde #6


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