Kraliçe 2'nci Elizabeth'in gizli mektubu

1 hafta önce yaşamını yitiren Kraliçe 2'nci Elizabeth'in Avustralya’da yazdığı ve 2085 yılında açılmasını istediği bir mektubunun olduğu öğrenildi.

Kraliçe 2'nci Elizabeth, tahtta 70 yıl geçirdikten sonra 96 ​​yaşında hayatını kaybetti.

Kraliçe’nin 1986 yılında Avustralya’nın Sidney kentinde yazdığı mektup ise ölümünün ardından yeniden gündeme geldi.

2085 yılına kadar açılmayacak

Mektupla ilgili ilginç bir ayrıntı bulunuyor.

Buna göre Kraliçe’nin Sidney’deki Kraliçe Victoria Binası’nın restorasyonunu kutlamak için yazdığı mektup, 2085 yılına kadar açılmayacak.

Mektubun, Sidney Belediye Başkanı adına gönderildiği belirtiliyor.

Gizli mektupta ‘talimatlar’ da yer alıyor

Mektupta, belediye başkanı için talimatların yer aldığı da ifade ediliyor.

“Avustralya, Sidney’in Doğru ve Saygıdeğer Lord Belediye Başkanına” hitabıyla başlayan gizli mektupla ilgili olarak Kraliçe’nin Belediye Başkanı’na “2085 yılında sizin tarafınızdan seçilecek uygun bir günde, lütfen bu zarfı açıp Sidney vatandaşlarına mesajımı iletir misiniz?” dediği aktarılıyor.

İngiliz basını: Teşekkür mektubu

Kraliçe’nin bu isteği kabul edilirken, mektupta ne yazdığı halen gizemini koruyor.

İngiliz basını, Kraliçe’nin mektupta muhtemelen Sidney sakinlerine tarihi binayı kurtardıkları için teşekkür ettiğini yazdı.