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    Kraliçe Elizabeth eşi Prens Philip'i unutmadı

    Kraliçe Elizabeth'in, Prens Philip'in verdiği hediyeyi üzerinde taşıdığı görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2021 - 13:09
    • Güncelleme : 23.05.2021 - 13:10
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    Kraliçe Elizabeth eşi Prens Philip'i unutmadı

    İngiltere Kraliçesi Elizabeth, kısa bir süre önce 74 yıllık hayat arkadaşı Prens Philip'i kaybetmişti.

    Prens'i kaybettikten sonra, kendi adını taşıyan havacılık şirketini ziyaret eden Kraliçe'nin, Philip'i unutmadığı görüldü.

    PRENS PHİLİP'İN HEDİYESİNİ TAŞIDI

    Kraliçe Elizabeth, ziyarette Kraliyet Donanması, Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Kraliyet Deniz Piyadeleri personeli ile bir araya geldi.

    Ziyaret esnasında, 95 yaşındaki Kraliçe'nin kırmızı paltosunun üzerine ortasında elmas taşlar bulunan altın bir broş taktığı görüldü.

    Bu broşu, Kraliçe'ye 1966 yılında eşi Prens Philip hediye ettiği biliniyor.

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    Kraliçe Elizabeth eşi Prens Philip i unutmadı #2

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