Petrol
91.96
0.67%
Euro
18.2746
-0.05%
Dolar
18.266
0.06%
Altın
981.41
-0.21%
Borsa
3377
-0.42%
Bitcoin
348.291
-5.66%
BTXN Coin
7.64
-3.53%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 20 C
    Kraliçe Elizabeth için yapılan saygı duruşunda çanları çalmayan Big Ben’e soruşturma

    Kraliçe Elizabeth için yapılan saygı duruşunda çanları çalmayan Big Ben’e soruşturma

    Hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth’in onuruna ülke genelinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldığı sırada tarihi saat kulesi Big Ben’in çanlarının çalmaması nedeniyle acil olarak soruşturma başlatıl
    • 19.09.2022 - 05:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth’in 8 Eylül’de 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından yerel saatle 20.00’de ülke genelinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılmış, saygı duruşunun başlangıcında ve bitişinde dünyaca ünlü saat kulesi Big Ben’in çanlarının çalması planlanmıştı.

    Big Ben etrafında toplanan binlerce kişi çan sesi beklerken, saat kulesinin çanları çalmamıştı.

    Kraliçe Elizabeth için yapılan saygı duruşunda çanları çalmayan Big Ben’e soruşturma #1

    Neden çalmadığı araştırılacak

    İngiltere Parlamentosu Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bunu acil olarak araştırıyoruz, ancak yarın devlet cenaze töreni sırasında geçiş törenini etkilemeyeceğinden eminiz" dedi.

    Kraliçe Elizabeth için yapılan saygı duruşunda çanları çalmayan Big Ben’e soruşturma #2

    Kraliçe'nin cenaze töreni bugün

    Bugün sabah saatlerinde Westminster Abbey Kilisesi’nde düzenlenecek olan cenaze töreni sonrası Kraliçe II. Elizabeth’in naaşı defnedilmek üzere Windsor Kalesi’ndeki St. George Şapeli’ne nakledilecek ve nakil sırasında dakikada bir Big Ben’in çanları çalacak.

    Kraliçe Elizabeth için yapılan saygı duruşunda çanları çalmayan Big Ben’e soruşturma #3


    Bodrum sahillerinde sonbahar yoğunluğu
    İç Haber

    Bodrum sahillerinde sonbahar yoğunluğu

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Fransızların yeni tasarruf tedbiri: Louvre Müzesi piramidinin ışıkları karardı
    Dünya

    Fransızların yeni tasarruf tedbiri: Louvre Müzesi piramidinin ışıkları karardı

    Görüş Bildir