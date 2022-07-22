Petrol
103.61
-0.24%
Euro
18.1232
-0.05%
Dolar
17.7272
0.10%
Altın
985.07
0.62%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
405.922
-1.29%
BTXN Coin
11.09
33.29%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Kraliçe Elizabeth, İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları etkinliğine katılmayacak

    Sağlık sorunları yaşayan İngiliz Kraliçe, gelecek hafta yapılacak etkinlikte yer almayacak. Kraliçe'nin yerine törene katılacak isimler belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2022 - 15:55
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 15:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kraliçe Elizabeth, İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları etkinliğine katılmayacak

    Hareket kabiliyetinde zorluklarla karşılaşan İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, son dönemde düzenlenen programlarda katılmamasıyla dikkat çekiyor.

    96 yaşındaki Kraliçe, 28 Temmuz'da başlayacak İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları etkinliğine katılmayacak.

    Açılış töreninde yok

    Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin açılış töreninde yer almayacağıyla ilgili haberleri doğruladı.

    Kraliçe Elizabeth'in yerine, Galler Prensi Charles ile eşi Camilla törende yer alacak.

    Karar için 'darbe' dediler

    Gelişmeye ilişkin Mail'in haberinde, "Karar, İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nı her zaman kalbine yakın tutan hükümdar için bir darbe." denildi.

    Sağlık sorunları yaşayan İngiliz Kraliçe'nin iş yükü, Buckingham Sarayı tarafından azaltılmıştı.

    Kraliçe Elizabeth, İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları etkinliğine katılmayacak #1

    Kraliçe Elizabeth, İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları etkinliğine katılmayacak #2

    Kraliçe Elizabeth, parlamentodaki açılış törenine katılmadı ViDEO


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Yemek arayan domuz sürüsü şehre indi
    3. Sayfa

    Yemek arayan domuz sürüsü şehre indi

    Aşka küsen Selin Şekerci yeni sevgilisiyle görüntülendi
    Magazin

    Aşka küsen Selin Şekerci yeni sevgilisiyle görüntülendi

    Görüş Bildir