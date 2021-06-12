Kraliçe Elizabeth, pasta kesmek için tören kılıcı kullandı

Kraliçe Elizabeth, pasta kesmek için tören kılıcı kullandı

G7 liderlerinin katıldığı etkinlikte İngiliz kraliçenin pasta kesme girişimi, katılımcıları gülümsetti.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, katıldığı bir etkinlikte pasta kesmeye çalışırken ilginç anlara neden oldu.

Bu yıl 47'ncisi düzenlenen G7 Zirvesi, Cornwall'daki Carbis Koyu'nda gerçekleştiriliyor.

Zirveye katılan liderler, çevre kompleksi Eden Project'teki resepsiyon kapsamında bir araya geldi. Kraliçe Elizabeth'in tören kılıcıyla kayıtlara geçen anları, etkinliğe damgasını vurdu.

PASTAYI KILIÇLA KESMEYE ÇALIŞTI

İngiliz kraliçe, tören kılıcıyla pastayı kesmeye çalıştı. Kraliçe o sırada zorlanırken, yanındakiler masada bıçak olduğunu hatırlattı.

Gülüşmelere sahne olan etkinlikte Kraliçe, daha sonra bıçak ile pastayı kesti.

Kraliçe Elizabeth, pasta kesmek için tören kılıcı kullandı ViDEO