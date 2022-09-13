Kraliçe Elizabeth’in sevenleri tarafından bırakılan çiçekler, Prenses Diana’ya bırakılan çiçeklerle kıyaslandı. Prenses Diana’ya bırakılan çiçeklerin daha fazla olduğu görüldü.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 8 Eylül’de hayatını kaybetmesiyle sevenleri, Başkent Londra’da bulunan Buckhingham Sarayı, Windsor Kalesi ve Kensington Sarayı’na çiçekler bırakmaya başladı.

Ülkenin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı için sevgi notları ile bırakılan çiçeklerin görüntüleri sosyal medyada sıklıkla paylaşıldı.

Bu çiçekler, kullanıcılar tarafından Fransa’nın başkenti Paris’te 31 Ağustos 1997’de iş adamı sevgilisi Dodi Al Fayed ile geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 36 yaşındaki Prenses Diana için sevenleri tarafından bırakılan çiçek ile kıyaslandı.

Kraliçe Elizabeth'in çiçekleri, Prenses Diana için bırakılanları geçemedi VİDEO



İHA’nın haberine göre; Prenses Diana için bırakılan çiçeklerin, Kraliçe Elizabeth için bırakılanlardan daha fazla olması dikkat çekti.

‘Çiçek denizi’ benzetmesi yapılmıştı

İngiliz basını, Prenses Diana’nın ölümünün ardından ortaya çıkan manzarayı ‘çiçek denizi’ olarak adlandırmıştı.

Cenazeyi 2 buçuk milyar kişi izlemişti

‘Halkın Prensesi’ olarak adlandırılan Prenses Diana’nın cenaze töreni 2 buçuk milyar kişi tarafından izlenmişti.

Prenses Diana, gelmiş geçmiş en ünlü Galler Prensesi olarak Northamptonshire’a bağlı Althorp Estate’deki Spercer aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlanmıştı.