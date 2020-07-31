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    Kraliçe Elizabeth’in muhafızı, uyuşturucudan tutuklandı

    19 yaşındaki askerin odası ve otomobilinden toplam 9 çanta uyuşturucu çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2020 - 16:59
    • Güncelleme : 31.07.2020 - 16:59
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    Kraliçe Elizabeth’in muhafızı, uyuşturucudan tutuklandı

    Coldstream Muhafızları, uyuşturucu haberi ile çalkalanıyor.

    İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in korumalarından biri, St. James Sarayı'ndaki bir tuvalette uyuşturucu bulunduktan sonra tutuklandı.

    The Sun'ın haberine göre, olayın ardından Wellington Barracks askeri kışlasında konaklayan 19 yaşındaki Jack Prescott adlı muhafızın odası ve otomobili arandı.

    DOKUZ ÇANTA DOLUSU UYUŞTURUCU

    Arama sonucunda dokuz çanta dolusu uyuşturucu madde yakalandı.

    Bunun üzerine Prescott, geçtiğimiz salı günü Kraliyet Askeri Polisi tarafından tutuklandı. Muhafız, soruşturma tamamlanana kadar tören görevlerinden çıkarıldı.

    Kraliçe Elizabeth’in muhafızı, uyuşturucudan tutuklandı #1

    TUTUKLANDI

    Bir İngiliz ordusu sözcüsü, "Coldstream Muhafızları'ndan bir askerin, Kraliyet Askeri Polisi tarafından şüpheli bir uyuşturucu suçundan tutuklandığını doğrulayabiliriz." dedi.

    Sözcü, konuyla ilgili daha fazla yorum yapmanın doğru olmayacağını belirtti.

    Kraliçe'yi korumakla görevli Coldstream Muhafızları, İngiliz ordusunun en eski alayı olarak biliniyor.

    Kraliçe Elizabeth’in muhafızı, uyuşturucudan tutuklandı #2

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