Kraliçe Elizabeth’in muhafızı, uyuşturucudan tutuklandı

19 yaşındaki askerin odası ve otomobilinden toplam 9 çanta uyuşturucu çıktı.

Coldstream Muhafızları, uyuşturucu haberi ile çalkalanıyor.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in korumalarından biri, St. James Sarayı'ndaki bir tuvalette uyuşturucu bulunduktan sonra tutuklandı.

The Sun'ın haberine göre, olayın ardından Wellington Barracks askeri kışlasında konaklayan 19 yaşındaki Jack Prescott adlı muhafızın odası ve otomobili arandı.

DOKUZ ÇANTA DOLUSU UYUŞTURUCU

Arama sonucunda dokuz çanta dolusu uyuşturucu madde yakalandı.

Bunun üzerine Prescott, geçtiğimiz salı günü Kraliyet Askeri Polisi tarafından tutuklandı. Muhafız, soruşturma tamamlanana kadar tören görevlerinden çıkarıldı.

TUTUKLANDI

Bir İngiliz ordusu sözcüsü, "Coldstream Muhafızları'ndan bir askerin, Kraliyet Askeri Polisi tarafından şüpheli bir uyuşturucu suçundan tutuklandığını doğrulayabiliriz." dedi.

Sözcü, konuyla ilgili daha fazla yorum yapmanın doğru olmayacağını belirtti.

Kraliçe'yi korumakla görevli Coldstream Muhafızları, İngiliz ordusunun en eski alayı olarak biliniyor.