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- Kraliçe Elizabeth'in vefatının ardından İngiltere'de yas
Kraliçe Elizabeth'in vefatının ardından İngiltere'de yas
- 09.09.2022 - 09:01
- Güncelleme : 09.09.2022 - 09:43
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 96 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Kraliçe'nin sağlık durumuna ilişkin olumsuz haberler gelmesiyle İngilizler adeta sokaklara dökülmeye başladı.
Halk sokağa döküldü
Başkent Londra'daki Buckingham Sarayı'nın önüne akın eden halk, gözyaşları içinde iyi bir haber almayı bekledi.
İlerleyen saatlerde artan kalabalık, Kraliçe'nin vefat haberiyle birlikte sarsıldı.
Kraliçe Elizabeth'in ardından İngiltere'de yas VİDEO
Hep bir ağızdan marş söylediler
Sarayın önünde toplanan İngilizler, tek bir ağızdan gözyaşları içinde İngiltere Milli Marşı'nı söyledi.
Öte yandan Kraliçe 2. Elizabeth'in resmi ikametgahlarından Windsor Kalesi önünde de benzer manzaralar vardı.
Dev ekrana portresi asıldı
Büyük kalabalığın oluşmasıyla birlikte sarayın önüne çiçek ve mumlar bırakıldı.
Başkent Londra'nın en işlek noktalarındaki dev ekrana ise Kraliçe'nin gülen portresi yansıtıldı.
Bayraklar yarıya indirildi
Amerika Birleşik Devletleri'nde de üzüntüyle karşılanan vefatın ardından Beyaz Saray'da da bayraklar yarıya indirildi.
10 günlük yas
ABD'nin New York kentindeki Empire State binası da Elizabeth'in anısına ışıklandırıldı.
Kraliçe'nin vefatı nedeniyle İngiltere'de 10 günlük ulusal yas tutulmaya başlandı.
Taziye defteri imzalandı
Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından sevenleri, Yeni Zelanda'nın Wellington kentinde taziye defteri imzaladı.