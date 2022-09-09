Petrol
89.43
0.31%
Euro
18.4103
0.99%
Dolar
18.2418
0.10%
Altın
1.011
1.01%
Borsa
348
1.23%
Bitcoin
378.232
7.86%
BTXN Coin
5.12
1.58%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Açık 19 C
    Kraliçe Elizabeth'in vefatının ardından İngiltere'de yas

    Kraliçe Elizabeth'in vefatının ardından İngiltere'de yas

    70 yıl tahtta kalan 96 yaşındaki Kraliçe 2'nci Elizabeth'in ölümünün ardından ülke çapında çok sayıda kişi çiçeklerle sarayın önünde toplandı. Ülkede 10 günlük yas ilan edildi.
    • 09.09.2022 - 09:01
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 09:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 96 yaşında hayata gözlerini yumdu.

    Kraliçe'nin sağlık durumuna ilişkin olumsuz haberler gelmesiyle İngilizler adeta sokaklara dökülmeye başladı.

    Halk sokağa döküldü

    Başkent Londra'daki Buckingham Sarayı'nın önüne akın eden halk, gözyaşları içinde iyi bir haber almayı bekledi.

    İlerleyen saatlerde artan kalabalık, Kraliçe'nin vefat haberiyle birlikte sarsıldı.

    Kraliçe Elizabeth'in ardından İngiltere'de yas VİDEO

    Kraliçe Elizabeth in vefatının ardından İngiltere de yas #1

    Hep bir ağızdan marş söylediler

    Sarayın önünde toplanan İngilizler, tek bir ağızdan gözyaşları içinde İngiltere Milli Marşı'nı söyledi.

    Öte yandan Kraliçe 2. Elizabeth'in resmi ikametgahlarından Windsor Kalesi önünde de benzer manzaralar vardı.

    Kraliçe Elizabeth in vefatının ardından İngiltere de yas #2

    Dev ekrana portresi asıldı

    Büyük kalabalığın oluşmasıyla birlikte sarayın önüne çiçek ve mumlar bırakıldı.

    Başkent Londra'nın en işlek noktalarındaki dev ekrana ise Kraliçe'nin gülen portresi yansıtıldı.

    Kraliçe Elizabeth in vefatının ardından İngiltere de yas #3

    Bayraklar yarıya indirildi

    Amerika Birleşik Devletleri'nde de üzüntüyle karşılanan vefatın ardından Beyaz Saray'da da bayraklar yarıya indirildi.

    Kraliçe Elizabeth in vefatının ardından İngiltere de yas #4

    10 günlük yas

    ABD'nin New York kentindeki Empire State binası da Elizabeth'in anısına ışıklandırıldı.

    Kraliçe'nin vefatı nedeniyle İngiltere'de 10 günlük ulusal yas tutulmaya başlandı.

    Kraliçe Elizabeth in vefatının ardından İngiltere de yas #5

    Taziye defteri imzalandı

    Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından sevenleri, Yeni Zelanda'nın Wellington kentinde taziye defteri imzaladı.

    Kraliçe Elizabeth in vefatının ardından İngiltere de yas #6

    Kraliçe Elizabeth in vefatının ardından İngiltere de yas #7

    Kraliçe Elizabeth in vefatının ardından İngiltere de yas #8

    Kraliçe Elizabeth in vefatının ardından İngiltere de yas #9

    Kraliçe Elizabeth in vefatının ardından İngiltere de yas #10

    Kraliçe Elizabeth in vefatının ardından İngiltere de yas #11

    Kraliçe Elizabeth in vefatının ardından İngiltere de yas #12

    Kraliçe Elizabeth in vefatının ardından İngiltere de yas #13

    Kraliçe Elizabeth in vefatının ardından İngiltere de yas #14

    Kraliçe Elizabeth in vefatının ardından İngiltere de yas #15

    Kraliçe Elizabeth in vefatının ardından İngiltere de yas #16

    Kraliçe Elizabeth in vefatının ardından İngiltere de yas #17

    Kraliçe Elizabeth in vefatının ardından İngiltere de yas #18

    Kraliçe Elizabeth in vefatının ardından İngiltere de yas #19

    Kraliçe Elizabeth in vefatının ardından İngiltere de yas #20


    İlginizi Çekebilir

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    BBC'nin dikkat çeken Kraliçe Elizabeth haberi
    Dünya

    BBC'nin dikkat çeken Kraliçe Elizabeth haberi

    Türkiye’de üretilen Redmi 10C satışa çıktı
    Teknoloji

    Türkiye’de üretilen Redmi 10C satışa çıktı

    Görüş Bildir