Kraliçesi Elizabeth, bastonu bıraktı

Geçen hafta 96 yaşına basan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth sağlık sorunlarını ve yürüme zorluğunu yenmiş görüntüsüyle poz verdi. Kraliçe, bastonsuz bir şekilde konuklarını ağırladı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, İsviçre Başbakanı Ignazio Cassis ve eşi Paola’yı yüz yüze bir görüşme yaptı.

Kraliçe’nin eski sağlıklı günlerine dönmüş hali dikkat çekti.

Geçen hafta Sandringham’da 96’ncı yaş günü kutlaması yapılan Kraliçe, bir haftalık dinlenmenin ardından Windsor Kalesi’nde çalışmaya döndü.

Bastonsuz ayağa kalktı

Son aylarda hareket sorunları yaşamasına rağmen, Oak Room'un oturma odasında konuklarıyla tokalaşan Kraliçe, fotoğraf da çektirdi.

Reuters'ın haberine göre Kraliçe’nin bastonu olmadan ayağa kalktığı görüldü.

Oğlu, men edilebilir

'York Dükü' unvanına sahip olan Kraliçe Elizabeth'in küçük oğlu Prens Andrew, hakkındaki cinsel istismar suçlamaları nedeniyle önceki gün meclis gündemine taşınmış, York şehrinin meclis üyelerinin bir araya gelerek düzenlendiği toplantıda, Prens Andrew’un Birleşik Krallık tarafından verilen tüm onur unvanlarından men edilmesi konuşulmuştu.

Yüzündeki gülümseme dikkat çekti

Üyeler, Kraliçe'den oğlunun York şehriyle ilgili sahip olduğu tüm unvanları almasını talep etmişti.

Son dönemdeki bu zorluğa rağmen Kraliçe, konuklarını karşılarken yüzündeki büyük gülümsemeyle ruh halinin iyi olduğunu gösterdi.

Kraliçe’nin görüşmede annesinden miras kalan meyve temalı safir ve elmas üzüm broşuyla uyumlu, mavi ve gri şal desenli ipek bir elbise tercih ettiği görüldü.

Platin Jübile'ye geri sayım

Öte yandan Elizabeth’in Platin Jübile kutlamalarına da bir ay kaldı.

Tahtta 70’inci yılını dolduran ve “Platin Jübile”sine erişen ilk Britanya hükümdarı unvanını alacak olan Elizabeth’in bu tarihi olayı, Birleşik Krallık ve İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Saraylarını açacak

2-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak “Platin Jübile” kutlama programı kapsamında sokak partileri düzenlenecek.

Eğlence dünyasının en büyük yıldızlarından bazıları özel bir konserde bir araya gelecek.

Kraliçe’nin sarayları ziyarete açılacak.