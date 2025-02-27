Kremlin, ABD görüşmelerini değerlendirdi

İHA

ABD’li ve Rus diplomatlar, İstanbul’da görüşmeler gerçekleştirdi..

Görüşmeler sonrası Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, önemli değerlendirmelerde bulundu.

"KİMSE ÇÖZÜMLERİN KOLAY VE HIZLI ŞEKİLDE GELMESİNİ BEKLEMİYOR"

ABD-Rusya ilişkilerini çözülmesi hakkında konuşan Peskov, şöyle dedi:

Kimse çözümlerin kolay ve hızlı bir şekilde gelmesini beklemiyor. Eldeki sorun çok karmaşık ve ihmal edilmiş durumda. Ancak iki ülkenin siyasi iradesi, birbirini dinleme ve duyma isteği ile bu çalışma sürecini atlatabileceğimizi düşünüyorum.

Peskov Rusya-ABD iş birliğinin olası konularından birinin de Kuzey Kutbu'ndaki doğal kaynakların ortaklaşa geliştirilmesi olduğunu ancak bu konuda henüz somut bir görüşme yapılmadığını söyledi.

"ÜLKEMİZİN ANAYASASINDA YER ALAN TOPRAKLAR, ÜLKEMİZİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR"

ABD Başkanı Donald Trump’ın dün yaptığı "Ukrayna’nın mümkün olduğunca çok toprağı geri alabilmesi için iyi bir anlaşma yapmak için çok çalışacağız" ifadelerine değinen Peskov, "Rusya Federasyonu'nun parçası haline gelen ve ülkemizin anayasasında yer alan topraklar, ülkemizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu yadsınamaz ve müzakere edilemez bir gerçektir" diye konuştu.

ABD yönetiminin Avrupa Birliği'nden (AB) gelen mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı da dâhil olmak üzere ABD-AB gelişmelerine ilişkin açıklama yapan Peskov, "Elbette dünyada çok fazla ticaret savaşı görmek istemeyiz. Çünkü öyle ya da böyle bunun tüm ülkeler üzerinde olumsuz bir etkisi olacaktır" ifadelerini kullandı.

DOST ÜLKELERLE BAĞLARI GÜÇLENDİRME VURGUSU

Rusya'nın şu anda BRICS ortakları da dahil olmak üzere dost ülkelerle bağlarını güçlendirmeye odaklandığını söyleyen Peskov, "Bizim ve ortaklarımızın çıkarlarına en iyi şekilde hizmet edecek stratejileri geliştiriyoruz. Amacımız yaptırım savaşlarından kaçınmak" şeklinde konuştu.