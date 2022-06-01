Kremlin: Putin - Zelensky görüşmesi mümkün

Sözcü Peskov, iki lider arasında olası görüşme seçeneğini dışlamadıklarını söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasında yürütülen müzakereler kesintiye uğradı.

Taraflar, ateşkesin sağlanmasına ilişkin görüşmeler konusunda birbirilerini suçluyor.

"Görüşme olasılığını dışlamıyoruz"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelensky arasında bir görüşme olasılığını dışlamadıklarını söyledi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür görüşmelerin önceden hazırlanması gerektiğini yineledi.

Barış görüşmeleri durdu

Rus sözcü ayrıca, Kiev ile barış konusuna dair çalışmaların uzun bir süre önce durduğunu, tekrar başlamadığını kaydetti.

Öte yandan Peskov, Ukrayna'nın Rus işgali altındaki Herson, Zaporijya ve Donbas bölgelerindeki insanların kendi geleceklerine karar vermeleri gerektiğini savundu.

Ukrayna'dan Rusya'ya ilhak uyarısı

Reuters'ın haberine göre, Peskov, söz konusu bölgelerde yaşayanların "en iyi kararı" vereceklerinden şüphe duymadıklarını sözlerine ekledi.

Ukrayna, bu bölgelerin Rusya tarafından ilhak edilmesinin iki taraf arasındaki barış görüşmelerini sonlandıracağı uyarısında bulunmuştu.

Türkiye devrede

Ankara, olası Putin-Zelensky zirvesine ev sahipliği yapabileceğini söylüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çözüm kapsamında her iki lideri de Türkiye'de ağırlayabileceklerini vurgulamıştı.